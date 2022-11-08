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Прокурори показали X-files окупантів, виявлені на Харківщині (фото)

Суспільство 10:55   08.11.2022
Оксана Горун
Прокурори показали X-files окупантів, виявлені на Харківщині (фото)

Секретні матеріали наради окупантів, на якій складали плани обдурювання “русским миром” школярів, виявили в Ізюмі.

“У так званому “відділі освіти”, сформованому в Ізюмі під час окупації міста, правоохоронці вилучили секретну папку з документами, в якій зазначено, як мав відбуватися “розвиток” масштабної російської освіти на Харківщині”, – повідомили у пресслужбі Харківської обласної прокуратури.

У папці були документи під назвою “матеріали до наради з питань підтримки та розвитку систем освіти Харківської області”.

Матеріали наради щодо освіти окупантів на Харківщині

Окрім офіційних на вигляд паперів, серед опублікованого прокуратурою й два листки, що нагадують побіжний конспект цінних вказівок “нового керівництва”, зроблений кимось із колаборантів. Серед іншого тут відзначені плани щодо видачі українським школярам російських атестатів про освіту (що і сталося в Ізюмі влітку, щоправда, у скромному масштабі).

Матеріали наради щодо освіти окупантів на Харківщині 2

Також загарбники приділили увагу так званому “літньому відпочинку”, а по суті – інтенсивному курсу промивання мізків школярів під назвою “10 днів патріотичного навчання в регіонах Росії”. Тих, хто особливо “відзначився”, вирішили обдурювати в максимально комфортних умовах “Артека” і “Орлятка” в тимчасово окупованому Криму.

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    • ” Крім того, росіяни планувати обговорити і кадрове питання, а саме запросити до регіону викладачів — особливий акцент мав бути на “историках и литераторах” з метою запровадження “патриотического воспитания”, – звернули увагу в прокуратурі.

    Матеріали наради щодо освіти окупантів на Харківщині 3

    Прокурори запевнили, що вилучені документи використають для притягнення до відповідальності колаборантів, а також всебічного розслідування злочинів, пов’язаних із запровадженням російської освіти.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 8 Листопада 2022 в 10:55;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Секретні матеріали наради окупантів, на якій складали плани обдурювання “русским миром” школярів, виявили в Ізюмі".