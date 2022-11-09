Харьковский автобус с завтрашнего дня будет ходить по-другому
Фото: сайт горсовета
Харьковский автобус №204е с четверга, 10 ноября, будет курсировать по измененному маршруту.
Причина — упорядочение работы наземного пассажирского транспорта на период военного положения, объясняют в горсовете.
Автобус №204е будет ходить по следующему маршруту: ул. Натальи Ужвий (вокруг троллейбуса) — ул. Гвардейцев-Широнинцев — ул. Бучмы — пр. Тракторостроителей — пр. Архитектора Алешина — пр. Александровский — пр. Индустриальный — пр. Героев Харькова — автостанция «Индустриальная» (в обратном направлении: пр. Героев Харькова — ул. Роганская — ул. Мира — ул. Двенадцатого Апреля — пр. Александровский — пр. Архитектора Алешина и далее по маршруту).
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- • Дата публикации материала: 9 ноября 2022 в 18:11;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковский автобус №204е с четверга, 10 ноября, будет курсировать по измененному маршруту.".