Харківський автобус відзавтра ходитиме по-іншому

Харківський автобус №204е з четверга, 10 листопада, курсуватиме зміненим маршрутом.

Причина – упорядкування роботи наземного пасажирського транспорту на період воєнного стану, пояснюють у міськраді.

Автобус №204е ходитиме за таким маршрутом: вул. Наталії Ужвій (коло тролейбуса) – вул. Гвардійців-Широнінців – вул. Бучми – пр. Тракторобудівників – пр. Архітектора Альошина – пр. Олександрівський – пр. Індустріальний – пр. Героїв Харкова – автостанція «Індустріальна» (у зворотному напрямку: пр. Героїв Харкова – вул. Роганська – вул. Миру – вул. Дванадцятого Квітня – пр. Олександрівський – пр. Архітектора Альошина і далі за маршрутом).