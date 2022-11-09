Харківський автобус відзавтра ходитиме по-іншому
Харківський автобус №204е з четверга, 10 листопада, курсуватиме зміненим маршрутом.
Причина – упорядкування роботи наземного пасажирського транспорту на період воєнного стану, пояснюють у міськраді.
Автобус №204е ходитиме за таким маршрутом: вул. Наталії Ужвій (коло тролейбуса) – вул. Гвардійців-Широнінців – вул. Бучми – пр. Тракторобудівників – пр. Архітектора Альошина – пр. Олександрівський – пр. Індустріальний – пр. Героїв Харкова – автостанція «Індустріальна» (у зворотному напрямку: пр. Героїв Харкова – вул. Роганська – вул. Миру – вул. Дванадцятого Квітня – пр. Олександрівський – пр. Архітектора Альошина і далі за маршрутом).
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Листопада 2022 в 18:11;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківський автобус №204е з четверга, 10 листопада, курсуватиме зміненим маршрутом.".