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Харківський автобус відзавтра ходитиме по-іншому

Суспільство 18:11   09.11.2022
Олена Нагорна
Харківський автобус відзавтра ходитиме по-іншому

Харківський автобус №204е з четверга, 10 листопада, курсуватиме зміненим маршрутом.

Причина – упорядкування роботи наземного пасажирського транспорту на період воєнного стану, пояснюють у міськраді.

Автобус №204е ходитиме за таким маршрутом: вул. Наталії Ужвій (коло тролейбуса) – вул. Гвардійців-Широнінців – вул. Бучми – пр. Тракторобудівників – пр. Архітектора Альошина – пр. Олександрівський – пр. Індустріальний – пр. Героїв Харкова – автостанція «Індустріальна» (у зворотному напрямку: пр. Героїв Харкова – вул. Роганська – вул. Миру – вул. Дванадцятого Квітня – пр. Олександрівський – пр. Архітектора Альошина і далі за маршрутом).

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Автор: Олена Нагорна

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    • • Дата публікації матеріалу: 9 Листопада 2022 в 18:11;

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