Live
  • Пятница 11.11.2022
    • Харьков
  •   +5°С
  • USD 36.57
  • EUR 36.38
    • 🟢

Появилось видео с площадки хранения снарядов, которыми обстреливали Харьков

Общество 09:37   11.11.2022
Оксана Горун
Появилось видео с площадки хранения снарядов, которыми обстреливали Харьков

Тонны смертельного железа, прилетевшего в Харьков из «русского мира», хранят на специально отведенной площадке.

Каждая ракета и снаряд, их осколки  — это доказательства в будущих судебных процессах против оккупантов. И этих доказательств на Харьковщине собрали уже столько, что хватит и на сотни судебных процессов.

Видео с площадки хранения снарядов, которыми стреляли по Харькову, опубликовала пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

  • Читайте также: В Харькове остатки вражеских снарядов хранят на нескольких площадках (видео)

    • Напомним, сейчас на Харьковщине работает миссия Международного уголовного суда. Голландские эксперты помогают украинским коллегам собирать доказательства для дальнейших процессов над российскими военными и их командованием.

    Автор: Оксана Горун

    Новости по теме:

    07:31
    Обстрелы Харьковщины за сутки: сводка Генштаба
    18:44
    Десять населенных пунктов обстреляла армия РФ на Харьковщине — Генштаб
    18:16
    На ремонте вуза в Харькове разбазарили 650 тыс. Подозревают директора фирмы
    17:56
    Как восстанавливают дома в Индустриальном и Холодногорском районах (фото)
    17:13
    Для расследования преступлений РФ на Харьковщине применят 3D mapping

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Появилось видео с площадки хранения снарядов, которыми обстреливали Харьков»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 11 ноября 2022 в 09:37;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Тонны смертельного железа, прилетевшего в Харьков из «русского мира», хранят на специально отведенной площадке".