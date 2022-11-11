Появилось видео с площадки хранения снарядов, которыми обстреливали Харьков
Тонны смертельного железа, прилетевшего в Харьков из «русского мира», хранят на специально отведенной площадке.
Каждая ракета и снаряд, их осколки — это доказательства в будущих судебных процессах против оккупантов. И этих доказательств на Харьковщине собрали уже столько, что хватит и на сотни судебных процессов.
Видео с площадки хранения снарядов, которыми стреляли по Харькову, опубликовала пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.
Читайте также: В Харькове остатки вражеских снарядов хранят на нескольких площадках (видео)
Напомним, сейчас на Харьковщине работает миссия Международного уголовного суда. Голландские эксперты помогают украинским коллегам собирать доказательства для дальнейших процессов над российскими военными и их командованием.
Новости по теме:
Вы читали новость: «Появилось видео с площадки хранения снарядов, которыми обстреливали Харьков»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 11 ноября 2022 в 09:37;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Тонны смертельного железа, прилетевшего в Харьков из «русского мира», хранят на специально отведенной площадке".