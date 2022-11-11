Появилось видео с площадки хранения снарядов, которыми обстреливали Харьков

Тонны смертельного железа, прилетевшего в Харьков из «русского мира», хранят на специально отведенной площадке.

Каждая ракета и снаряд, их осколки — это доказательства в будущих судебных процессах против оккупантов. И этих доказательств на Харьковщине собрали уже столько, что хватит и на сотни судебных процессов.

Видео с площадки хранения снарядов, которыми стреляли по Харькову, опубликовала пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Напомним, сейчас на Харьковщине работает миссия Международного уголовного суда. Голландские эксперты помогают украинским коллегам собирать доказательства для дальнейших процессов над российскими военными и их командованием.