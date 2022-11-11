З’явилося відео з майданчика зберігання снарядів, якими обстрілювали Харків
Тони смертельного заліза, що прилетіло до міста Харків з “русского мира”, зберігають на спеціально відведеному майданчику.
Кожна ракета та снаряд, їх уламки – це докази у майбутніх судових процесах проти окупантів. І цих доказів на Харківщині зібрали вже стільки, що вистачить хоч на сотні судових процесів.
Відео з майданчика зберігання снарядів, якими стріляли по Харкову, опублікувала пресслужба Харківської обласної прокуратури.
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Нагадаємо, зараз на Харківщині працює місія Міжнародного кримінального суду. Голандські експерти допомагають українським колегам збирати докази для подальших процесів над російськими військовими та їх командуванням.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Листопада 2022 в 09:37;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Тони смертельного заліза, що прилетіло до міста Харків з “русского мира”, зберігають на спеціально відведеному майданчику".