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З’явилося відео з майданчика зберігання снарядів, якими обстрілювали Харків

Суспільство 09:37   11.11.2022
Оксана Горун
З’явилося відео з майданчика зберігання снарядів, якими обстрілювали Харків

Тони смертельного заліза, що прилетіло до міста Харків з “русского мира”, зберігають на спеціально відведеному майданчику.

Кожна ракета та снаряд, їх уламки – це докази у майбутніх судових процесах проти окупантів. І цих доказів на Харківщині зібрали вже стільки, що вистачить хоч на сотні судових процесів.

Відео з майданчика зберігання снарядів, якими стріляли по Харкову, опублікувала пресслужба Харківської обласної прокуратури.

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    • Нагадаємо, зараз на Харківщині працює місія Міжнародного кримінального суду. Голандські експерти допомагають українським колегам збирати докази для подальших процесів над російськими військовими та їх командуванням.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 11 Листопада 2022 в 09:37;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Тони смертельного заліза, що прилетіло до міста Харків з “русского мира”, зберігають на спеціально відведеному майданчику".