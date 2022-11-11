З’явилося відео з майданчика зберігання снарядів, якими обстрілювали Харків

Тони смертельного заліза, що прилетіло до міста Харків з “русского мира”, зберігають на спеціально відведеному майданчику.

Кожна ракета та снаряд, їх уламки – це докази у майбутніх судових процесах проти окупантів. І цих доказів на Харківщині зібрали вже стільки, що вистачить хоч на сотні судових процесів.

Відео з майданчика зберігання снарядів, якими стріляли по Харкову, опублікувала пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Нагадаємо, зараз на Харківщині працює місія Міжнародного кримінального суду. Голандські експерти допомагають українським колегам збирати докази для подальших процесів над російськими військовими та їх командуванням.