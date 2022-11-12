Эксперты Междунароного уголовного суда побывали в Изюме и Барвенково (фото)

Специалисты из Нидерландов осмотрели разрушенные российскими обстрелами здания в двух городах Харьковской области — Изюме и Барвенково.

Пока что миссия экспертов Международного уголовного суда, прибывшая из Нидерландов, совместно с местными правоохранителями определяет объемы предстоящей работы на деоккупированных территориях региона.

«11 ноября прокуроры Изюмской окружной прокуратуры Харьковской области совместно с миссией экспертов из Нидерландов посетили г. Изюм и Барвенково. Прокуроры совместно с зарубежными экспертами осмотрели разрушенные административные и жилые здания в результате вражеских ударов военных страны-агрессора», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Прокуроры отметили, что в дальнейшем на местах будет работать команда из криминалистов, химических экспертов, экспертов по баллистике, экспертов-картографов и врачей-криминалистов.

Напомним, ранее в прокуратуре сообщили о том, что миссия Международного уголовного суда прибыла на Харьковщину и приступила к осмотру деоккупированных территорий. В своей работе эксперты будут применять 3D mapping, создавая проекции на поврежденные российскими обстрелами здания.