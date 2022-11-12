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Експерти Міжнародного кримінального суду побували в Ізюмі та Барвінковому

Події 11:22   12.11.2022
Оксана Горун
Експерти Міжнародного кримінального суду побували в Ізюмі та Барвінковому

Фахівці з Нідерландів оглянули зруйновані російськими обстрілами будівлі у двох містах Харківської області – Ізюмі та Барвінковому.

Поки що місія експертів Міжнародного кримінального суду, яка прибула з Нідерландів, спільно з місцевими правоохоронцями визначає обсяги майбутньої роботи на деокупованих територіях регіону.

Експерти Міжнародного кримінального суду на Харківщині відвідали Ізюм та Барвінкове 2

“11 листопада прокурори Ізюмської окружної прокуратури Харківської області спільно з місією експертів з Нідерландів відвідали м. Ізюм та Барвінкове. Прокурори спільно із зарубіжними експертами оглянули зруйновані адміністративні та житлові будівлі внаслідок ворожих ударів військових країни-агресора”, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Експерти Міжнародного кримінального суду на Харківщині відвідали Ізюм та Барвінкове

Прокурори зазначили, що надалі на місцях працюватиме команда з криміналістів, хімічних експертів, експертів з балістики, експертів-картографів та лікарів-криміналістів.

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    • Нагадаємо, раніше в прокуратурі повідомили про те, що місія Міжнародного кримінального суду прибула на Харківщину та розпочала огляд деокупованих територій. У своїй роботі експерти застосовуватимуть 3D mapping, створюючи проекції на пошкоджені російськими обстрілами будівлі.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 12 Листопада 2022 в 11:22;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Фахівці з Нідерландів оглянули зруйновані російськими обстрілами будівлі у двох містах Харківської області – Ізюмі та Барвінковому".