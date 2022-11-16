В Харьковской области без света остаются 35 тысяч абонентов — Синегубов

После вражеского ракетного удара по энергетической инфраструктуре Харькова и Чугуевского района днем 15 ноября уже до утра было восстановлено электроснабжение 800 тысяч абонентов, а в течение дня — еще 65 тысяч.

Об этом сообщил глава ХОВА Олег Синегубов. Утром он информировал, что без света остаются 100 тысяч потребителей — часть жителей Изюмского и Богодуховского районов, а также около 3,5 тысячи абонентов Харькова, то есть по состоянию на 21:00 электроэнергии нет у 35 тысяч потребителей. Эту информацию также подтвердили в пресс-службе ОВА.

«Подготовлена схема для запитки части Изюмского района, в частности Балаклеи. А также обесточенной части Купянского района. Работы по восстановлению продолжаются и в Харькове, и в области», — написал он и добавил, что энергетики работают непрерывно.

Напомним, что днем 15 ноября враг запустил ракеты с Белгородщины по Харьковской области. По словам главы ОВА Олега Синегубова, было два «прилета» по объектам критической энергетической инфраструктуры города Харькова и четыре — по объектам Чугуевского района. Вследствие этого была обесточена вся Харьковская область.