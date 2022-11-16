У Харківській області без світла залишаються 35 тисяч абонентів – Синєгубов

Після ворожого ракетного удару по енергетичній інфраструктурі Харкова та Чугуївського району вдень 15 листопада до ранку було відновлено електропостачання 800 тисяч абонентів регіону, а протягом дня – ще 65 тисяч.

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов. Вранці він інформував, що без світла залишаються 100 тисяч споживачів – частина мешканців Ізюмського та Богодухівського районів, а також близько 3,5 тисяч абонентів Харкова, тобто станом на 21:00 електроенергії немає у 35 тисяч споживачів. Цю інформацію також підтвердили у пресслужбі ОВА.

“Підготовлена схема для заживлення частини Ізюмського району, зокрема Балаклії. А також знеструмленої частини Куп’янського району. Роботи з відновлення тривають і в Харкові, і в області”, – написав він і додав, що енергетики працюють безперервно.

Нагадаємо, що вдень 15 листопада ворог запустив ракети з Бєлгородщини по Харківській області. За словами голови ОВА Олега Синєгубова, було два «прильоти» по об’єктах критичної енергетичної інфраструктури міста Харкова та чотири — по об’єктах Чугуївського району. Внаслідок цього було знеструмлено всю Харківську область.