У Харківській області без світла залишаються 35 тисяч абонентів – Синєгубов
Після ворожого ракетного удару по енергетичній інфраструктурі Харкова та Чугуївського району вдень 15 листопада до ранку було відновлено електропостачання 800 тисяч абонентів регіону, а протягом дня – ще 65 тисяч.
Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов. Вранці він інформував, що без світла залишаються 100 тисяч споживачів – частина мешканців Ізюмського та Богодухівського районів, а також близько 3,5 тисяч абонентів Харкова, тобто станом на 21:00 електроенергії немає у 35 тисяч споживачів. Цю інформацію також підтвердили у пресслужбі ОВА.
“Підготовлена схема для заживлення частини Ізюмського району, зокрема Балаклії. А також знеструмленої частини Куп’янського району. Роботи з відновлення тривають і в Харкові, і в області”, – написав він і додав, що енергетики працюють безперервно.
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Нагадаємо, що вдень 15 листопада ворог запустив ракети з Бєлгородщини по Харківській області. За словами голови ОВА Олега Синєгубова, було два «прильоти» по об’єктах критичної енергетичної інфраструктури міста Харкова та чотири — по об’єктах Чугуївського району. Внаслідок цього було знеструмлено всю Харківську область.
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Листопада 2022 в 21:21;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Після ворожого ракетного удару по енергетичній інфраструктурі Харкова та Чугуївського району вдень 15 листопада до ранку було відновлено електропостачання 800 тисяч абонентів регіону, а протягом дня – ще 65 тисяч.".