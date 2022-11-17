Генштаб сообщил, что на Изюмщине враг нанес ракетный удар по Балаклее
В течение суток российские оккупанты, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны, нанесли ракетные удары по ряду украинских населенных пунктов, среди которых город Балаклея Изюмского района Харьковской области.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 18:00.
Также на Харьковщине на Слобожанском направлении враг бил из танков и всего спектра артиллерии по районам населенных пунктов Амбарное, Глубокое, Двуречная, Землянки, Колодязное, Красное, Купянск, Старица, Стрелечья и Фиголевка, а на Купянском — из артиллерии по районам населенных пунктов Берестовое, Кисловка, Котляровка, Крохмальное, Песчаное и Табаевка.
Как ранее рассказывали в облпрокуратуре, около 9-ти утра 17 ноября российская ракета попала в объект критической инфраструктуры в Изюмском районе. Пострадали четверо работников предприятия. Когда правоохранители осматривали место происшествия, захватчики нанесли повторный удар — были ранены четверо полицейских. Все пострадавшие получили легкие травмы и в госпитализации не нуждаются, сообщили в пресс-службе ХОВА.
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- • Дата публикации материала: 17 ноября 2022 в 18:27;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток российские оккупанты, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны, нанесли ракетные удары по ряду украинских населенных пунктов, среди которых город Балаклея Изюмского района Харьковской области.".