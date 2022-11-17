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Генштаб повідомив, що на Ізюмщині ворог завдав ракетного удару по Балаклії

Події 18:27   17.11.2022
Елена Нагорная
Генштаб повідомив, що на Ізюмщині ворог завдав ракетного удару по Балаклії

Протягом доби російські окупанти, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, завдали ракетних ударів по низці українських населених пунктів, серед яких місто Балаклія Ізюмського району Харківської області.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативному зведенні станом на 18:00.

Також на Харківщині на Слобожанському напрямку ворог гатив з танків та всього спектру артилерії по районах населених пунктів Амбарне, Глибоке, Дворічна, Землянки, Колодязне, Красне, Куп’янськ, Стариця, Стрілеча та Фиголівка, а на Куп’янському – з артилерії по районах населених пунктів Берестове, Кислівка, Котлярівка, Крохмальне, Піщане і Табаївка.

Як раніше розповідали в облпрокуратурі, близько 9-ї ранку 17 листопада російська ракета влучила в об’єкт критичної інфраструктури в Ізюмському районі. Постраждали четверо працівників підприємства. Коли правоохоронці оглядали місце події, загарбники завдали повторного удару – було поранено чотирьох поліцейських. Усі постраждалі отримали легкі травми і ушпиталення не потребують, повідомили у пресслужбі ХОВА.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 17 Листопада 2022 в 18:27;

    • Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом доби російські окупанти, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, завдали ракетних ударів по низці українських населених пунктів, серед яких місто Балаклія Ізюмського району Харківської області.".