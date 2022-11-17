«Руководителю теплосетей» оккупантов в Изюме грозит 10 лет тюрьмы

47-летний мужчина согласился возглавить коммунальное предприятие в разрушенном Изюме, когда там заправляли захватчики.

«Во время оккупации Изюма горожанин добровольно занял должность «директора Изюмского коммунального предприятия тепловых сетей». Обвиняемый контролировал и организовывал работу предприятия. Свои обязанности коллаборант исполнял с апреля по сентябрь», — отметили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

Обвинительный акт в отношении 47-летнего «руководителя теплосетей» уже отправили в суд. Его обвиняют в коллаборационизме. За работу на врага мужчине грозит до 10 лет провести за решеткой.

Напомним, также под суд пойдет 20-летняя жительница Купянска, которая во время оккупации города «координировала работу гуманитарного штаба» российской политической партии.