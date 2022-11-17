«Руководителю теплосетей» оккупантов в Изюме грозит 10 лет тюрьмы
47-летний мужчина согласился возглавить коммунальное предприятие в разрушенном Изюме, когда там заправляли захватчики.
«Во время оккупации Изюма горожанин добровольно занял должность «директора Изюмского коммунального предприятия тепловых сетей». Обвиняемый контролировал и организовывал работу предприятия. Свои обязанности коллаборант исполнял с апреля по сентябрь», — отметили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.
Обвинительный акт в отношении 47-летнего «руководителя теплосетей» уже отправили в суд. Его обвиняют в коллаборационизме. За работу на врага мужчине грозит до 10 лет провести за решеткой.
Читайте также: «Карьеристов»-коммунальщиков из Изюма, работавших на оккупантов, задержали
Напомним, также под суд пойдет 20-летняя жительница Купянска, которая во время оккупации города «координировала работу гуманитарного штаба» российской политической партии.
Новости по теме:
Вы читали новость: ««Руководителю теплосетей» оккупантов в Изюме грозит 10 лет тюрьмы»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 17 ноября 2022 в 12:23;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "47-летний мужчина согласился возглавить коммунальное предприятие в разрушенном Изюме, когда там заправляли захватчики".