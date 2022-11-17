“Керівнику тепломереж” окупантів в Ізюмі загрожує 10 років в’язниці

47-річний чоловік погодився очолити комунальне підприємство у зруйнованому Ізюмі, коли там заправляли загарбники.

“Під час окупації Ізюма містянин добровільно зайняв посаду “директора Ізюмського комунального підприємства теплових мереж”. Обвинувачений контролював та організовував роботу підприємства. Свої обов’язки колаборант виконував з квітня по вересень“, – зазначили в пресслужбі Харківської обласної прокуратури.

Обвинувальний акт щодо 47-річного “керівника тепломереж” уже відправили до суду. Його звинувачують у колабораціонізмі. За роботу на ворога чоловікові загрожує до 10 років провести за ґратами.

Нагадаємо, також під суд піде 20-річна мешканка Куп’янська, яка під час окупації міста “координувала роботу гуманітарного штабу” російської політичної партії.