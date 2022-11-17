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“Керівнику тепломереж” окупантів в Ізюмі загрожує 10 років в’язниці

Суспільство 12:23   17.11.2022
Оксана Горун
“Керівнику тепломереж” окупантів в Ізюмі загрожує 10 років в’язниці

47-річний чоловік погодився очолити комунальне підприємство у зруйнованому Ізюмі, коли там заправляли загарбники.

“Під час окупації Ізюма містянин добровільно зайняв посаду “директора Ізюмського комунального підприємства теплових мереж”. Обвинувачений контролював та організовував роботу підприємства. Свої обов’язки колаборант виконував з квітня по вересень“, – зазначили в пресслужбі Харківської обласної прокуратури.

Обвинувальний акт щодо 47-річного “керівника тепломереж” уже відправили до суду. Його звинувачують у колабораціонізмі. За роботу на ворога чоловікові загрожує до 10 років провести за ґратами.

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    • Нагадаємо, також під суд піде 20-річна мешканка Куп’янська, яка під час окупації міста “координувала роботу гуманітарного штабу” російської політичної партії.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • Ви читали новину: «“Керівнику тепломереж” окупантів в Ізюмі загрожує 10 років в’язниці»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

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    • • Дата публікації матеріалу: 17 Листопада 2022 в 12:23;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "47-річний чоловік погодився очолити комунальне підприємство у зруйнованому Ізюмі, коли там заправляли загарбники".