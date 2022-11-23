Над Украиной сегодня сбили 51 из около 70 вражеских ракет

Армия РФ днем 23 ноября запустила по Украине около 70 крылатых ракет, 51 из них сбили силы ПВО.

Государство-террорист в очередной раз нанесло массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры с самолетов и кораблей Черноморского флота, сообщают в командовании Воздушных сил ВСУ.

«Всего было выпущено около 70 крылатых ракет Х-101/Х-555, «Калибр». 51 ракета уничтожена силами и средствами противовоздушной обороны», — говорится в сообщении.

В командовании уточнили, что пуски были осуществлены с 10 самолетов-ракетоносцев Ту-95мс из районов Ростовской области и Каспийского моря, а также с двух малых катеров из акватории Черного моря.

Напомним, что около 14:30 по Украине, в том числе на Харьковщине, начал пропадать свет. В Харькове остановился метрополитен и наземный электротранспорт, на маршруты вывели дополнительные автобусы. По словам главы ОВА Олега Синегубова, ракетных ударов по критической инфраструктуре региона не было, однако для всей области применены аварийные отключения из-за повреждений общей системы.