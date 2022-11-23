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Над Украиной сегодня сбили 51 из около 70 вражеских ракет

Происшествия 17:38   23.11.2022
Елена Нагорная
Над Украиной сегодня сбили 51 из около 70 вражеских ракет

Армия РФ днем 23 ноября запустила по Украине около 70 крылатых ракет, 51 из них сбили силы ПВО.

Государство-террорист в очередной раз нанесло массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры с самолетов и кораблей Черноморского флота, сообщают в командовании Воздушных сил ВСУ.

«Всего было выпущено около 70 крылатых ракет Х-101/Х-555, «Калибр». 51 ракета уничтожена силами и средствами противовоздушной обороны», — говорится в сообщении.

В командовании уточнили, что пуски были осуществлены с 10 самолетов-ракетоносцев Ту-95мс из районов Ростовской области и Каспийского моря, а также с двух малых катеров из акватории Черного моря.

Напомним, что около 14:30 по Украине, в том числе на Харьковщине, начал пропадать свет. В Харькове остановился метрополитен и наземный электротранспорт, на маршруты вывели дополнительные автобусы. По словам главы ОВА Олега Синегубова, ракетных ударов по критической инфраструктуре региона не было, однако для всей области применены аварийные отключения из-за повреждений общей системы.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 23 ноября 2022 в 17:38;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ днем 23 ноября запустила по Украине около 70 крылатых ракет, 51 из них сбили силы ПВО.".