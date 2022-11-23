Над Україною сьогодні збили 51 із близько 70 ворожих ракет

Армія РФ вдень 23 листопада запустила по Україні близько 70 крилатих ракет, 51 з них збили сили ППО.

Держава-терорист вкотре завдала масованого ракетного удару по об’єктах критичної інфраструктури з літаків та кораблів Чорноморського флоту, повідомляють у командуванні Повітряних сил ЗСУ.

“Загалом було випущено близько 70 крилатих ракет Х-101/Х-555, “Калібр”. 51 ракету знищено силами та засобами протиповітряної оборони”, – йдеться у повідомленні.

У командуванні уточнили, що пуски було здійснено з 10 літаків-ракетоносців Ту-95мс з районів Ростовської області та Каспійського моря, а також із двох малих катерів з акваторії Чорного моря.

Нагадаємо, що близько 14:30 по Україні, зокрема на Харківщині, почало зникати світло. У Харкові зупинився метрополітен та наземний електротранспорт, на маршрути вивели додаткові автобуси. За словами голови ОВА Олега Синєгубова, ракетних ударів по критичній інфраструктурі регіону не було, проте для всієї області застосовано аварійні відключення через пошкодження загальної системи.