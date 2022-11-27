«Чтобы до Харькова дойти, нужно пройти семь кругов ада» — начальник гарнизона

Начальник Харьковского гарнизона бригадный генерал Сергей Мельник («Марсель») твердо уверен, что захват Харькова российской армии не удастся, как бы ни атаковали: по земле или с воздуха.

О неприступности Харькова Мельник рассказал в интервью каналу «Ходят слухи». Мельнику задали вопрос о том, может ли Харьков в будущем постичь судьба Мариуполя, который отбили в 2014-м, но в 2022-м россияне почти стерли его с лица земли и захватили.

«Категорически нет, совершенно нет. Харьков – город-герой. Мы отсюда не уедем, никто сюда не войдет. Все, точка», — подчеркнул Мельник.

Он привел и аргументы в пользу такой своей уверенности. В первую очередь — касающиеся создания линий обороны на Харьковщине.

«Мы построили не одно кольцо обороны Харькова и Харьковской области. Мы поставили бетонированные огневые постройки, мы поставили бетонированные блиндажи, забетонировали траншеи, поставили туда вооруженные силы», — перечислил Мельник.

По его словам, по построенным на Харьковщине защитным сооружениям уже неоднократно были попадания, но все они устояли.

«Чтобы до Харькова дойти, нужно пройти семь кругов ада. Я не буду говорить, какие меры еще созданы для них там – сюрпризы, но они есть», — добавил начальник Харьковского гарнизона.

Что касается атаки Харькова вражеской авиацией с воздуха, от нее город также неплохо защищен.

«У нас уже есть системы, которые могут остановить авиацию. Не всегда мы можем остановить их ракеты, потому что для этого есть причины. Потому что скорость ракет отличается. Но не переживайте, мы над этим тоже работаем«, — сказал Мельник.

Кроме того, он усомнился в наличии у армии РФ достаточного количества авиации — в рабочем состоянии. Для примера привел информацию, озвученную на допросе одним из российских пилотов, бомбивших Харьков, и попавших в плен.

«Когда этот пилот был пленен, ему был задан вопрос: сколько у вас (в подразделении — Ред.) на балансе стоит самолетов. Аж 26. А сколько летающих? 14. Итак, делайте выводы. Тот хлам, который они тянут, он не есть также в боевой готовности. Это больше для страха, для деморализации», — считает генерал.

По мнению Мельника, о возможном захвате города российской армией харьковчане «могут совсем не волноваться». Но для волнения остается другой повод — удары по критической инфраструктуре.

«Единственное, о чем я волнуюсь, что эти ироды начнут бросать ракеты по инфраструктуре, электросетям, теплоносителям, по всему, чтобы создать нам гуманитарный коллапс. Посмотрим, что из этого выйдет», — подытожил начальник Харьковского гарнизона.