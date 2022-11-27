“Щоб до Харкова дійти, потрібно пройти сім кіл пекла” – начальник гарнізону

Начальник Харківського гарнізону бригадний генерал Сергій Мельник (“Марсель”) твердо впевнений, що захоплення Харкова російської армії не вдасться, хоч би як атакували: землею чи з повітря.

Про неприступність Харкова Мельник розповів в інтерв’ю каналу “Ходять чутки”. Мельнику поставили питання про те, чи може Харків у майбутньому спіткати доля Маріуполя, який відбили 2014-го, але 2022-го росіяни майже стерли його з землі та захопили.

“Категорично ні, зовсім ні. Харків – місто-герой. Ми звідси не поїдемо, ніхто сюди не увійде. Усе, крапка”, – наголосив Мельник.

Він навів і аргументи на користь такої своєї впевненості. Насамперед – щодо створення ліній оборони на Харківщині.

“Ми збудували не одне кільце оборони Харкова та Харківської області. Ми поставили бетоновані вогневі споруди, ми поставили бетоновані бліндажі, забетонували траншеї, поставили туди збройні сили”, – перерахував Мельник.

За його словами, по збудованих на Харківщині захисних спорудах уже неодноразово були влучання, але всі вони встояли.

“Щоб до Харкова дійти, потрібно пройти сім кіл пекла. Я не говоритиму, які заходи ще створені для них там – сюрпризи, але вони є”, – додав начальник Харківського гарнізону.

Щодо атаки Харкова ворожою авіацією з повітря, від неї місто також непогано захищене.

“У нас уже є системи, які можуть зупинити авіацію. Не завжди ми можемо зупинити їхні ракети, тому що для цього є причини. Тому що швидкість ракет відрізняється. Але не переживайте, ми над цим теж працюємо“, – сказав Мельник.

Крім того, він засумнівався у наявності в армії РФ достатньої кількості авіації – у робочому стані. Для прикладу навів інформацію, озвучену на допиті одним із російських пілотів, які бомбили Харків, і потрапили в полон.

“Коли цей пілот був полонений, йому було поставлено питання: скільки у вас (у підрозділі – Ред.) на балансі обліковується літаків. Аж 26. А скільки літаючих? ​​14. Отже, робіть висновки. Той мотлох, який вони тягнуть, він не є також у бойовій готовності. Це більше для страху, для деморалізації”, – вважає генерал.

На думку Мельника, про можливе захоплення міста російською армією харків’яни “можуть не хвилюватися”. Але для хвилювання залишається інший привід – удари по критичній інфраструктурі.

“Єдине, про що я хвилююся, що ці іроди почнуть кидати ракети по інфраструктурі, електромережам, теплоносіям, по всьому, щоби створити нам гуманітарний колапс. Подивимося, що з цього вийде”, – підсумував начальник Харківського гарнізону.