На Харьковщине запускают электрички в деоккупированный поселок (расписание)
С 28 ноября «Укрзалізниця» возобновляет пригородное железнодорожное сообщение с поселком Цуповка на Харьковщине.
Железнодорожники продлевают маршрут Харьков – Дергачи – Слатино — до поселка Цуповка. Об этом сообщил глава Дергачевской громады Вячеслав Задоренко.
«Поезд будет останавливаться на всех промежуточных остановочных пунктах: Южный пост, Северный пост, Подгородняя, Лозовенька, Моторная, Дергачи, Новые Дергачи, Безруки, Слатино, Прудянка. Кроме этого, будут курсировать дополнительные поезда на станцию Слатино», — проинформировал Задоренко.
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Он также опубликовал расписание движения электричек с учетом изменений.
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- • Дата публикации материала: 27 ноября 2022 в 11:22;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 28 ноября «Укрзалізниця» возобновляет пригородное железнодорожное сообщение с поселком Цуповка на Харьковщине".