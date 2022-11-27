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На Харьковщине запускают электрички в деоккупированный поселок (расписание)

Общество 11:22   27.11.2022
Оксана Горун
На Харьковщине запускают электрички в деоккупированный поселок (расписание)

С 28 ноября «Укрзалізниця» возобновляет пригородное железнодорожное сообщение с поселком Цуповка на Харьковщине.

Железнодорожники продлевают маршрут Харьков – Дергачи – Слатино — до поселка Цуповка. Об этом сообщил глава Дергачевской громады Вячеслав Задоренко.

«Поезд будет останавливаться на всех промежуточных остановочных пунктах: Южный пост, Северный пост, Подгородняя, Лозовенька, Моторная, Дергачи, Новые Дергачи, Безруки, Слатино, Прудянка. Кроме этого, будут курсировать дополнительные поезда на станцию Слатино», — проинформировал Задоренко.

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    • Он также опубликовал расписание движения электричек с учетом изменений.

    Расписание электричек в Цуповку

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 27 ноября 2022 в 11:22;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 28 ноября «Укрзалізниця» возобновляет пригородное железнодорожное сообщение с поселком Цуповка на Харьковщине".