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На Харківщині запускають електрички в деокуповане селище (розклад)

Суспільство 11:22   27.11.2022
Оксана Горун
На Харківщині запускають електрички в деокуповане селище (розклад)

З 28 листопада “Укрзалізниця” відновлює приміське залізничне сполучення з селищем Цупівка на Харківщині.

Залізничники продовжують маршрут Харків – Дергачі – Слатине – до селища Цупівка. Про це повідомив голова Дергачівської громади Вячеслав Задоренко.

“Потяг зупинятиметься на усіх проміжних зупиночних пунктах: Південний пост, Північний пост, Підгородня, Лозовенька, Моторна, Дергачі, Нові Дергачі, Безруківка, Слатине, Прудянка. Окрім цього, курсуватимуть додаткові потяги до станції Слатине”, – поінформував Задоренко.

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    • Він також опублікував розклад руху електричок з урахуванням змін.

    Розклад електричок в Цупівку

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • Ви читали новину: «На Харківщині запускають електрички в деокуповане селище (розклад)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

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    • • Дата публікації матеріалу: 27 Листопада 2022 в 11:22;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 28 листопада “Укрзалізниця” відновлює приміське залізничне сполучення з селищем Цупівка на Харківщині".