На Харківщині запускають електрички в деокуповане селище (розклад)

З 28 листопада “Укрзалізниця” відновлює приміське залізничне сполучення з селищем Цупівка на Харківщині.

Залізничники продовжують маршрут Харків – Дергачі – Слатине – до селища Цупівка. Про це повідомив голова Дергачівської громади Вячеслав Задоренко.

“Потяг зупинятиметься на усіх проміжних зупиночних пунктах: Південний пост, Північний пост, Підгородня, Лозовенька, Моторна, Дергачі, Нові Дергачі, Безруківка, Слатине, Прудянка. Окрім цього, курсуватимуть додаткові потяги до станції Слатине”, – поінформував Задоренко.

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Він також опублікував розклад руху електричок з урахуванням змін.