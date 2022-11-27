На Харківщині запускають електрички в деокуповане селище (розклад)
З 28 листопада “Укрзалізниця” відновлює приміське залізничне сполучення з селищем Цупівка на Харківщині.
Залізничники продовжують маршрут Харків – Дергачі – Слатине – до селища Цупівка. Про це повідомив голова Дергачівської громади Вячеслав Задоренко.
“Потяг зупинятиметься на усіх проміжних зупиночних пунктах: Південний пост, Північний пост, Підгородня, Лозовенька, Моторна, Дергачі, Нові Дергачі, Безруківка, Слатине, Прудянка. Окрім цього, курсуватимуть додаткові потяги до станції Слатине”, – поінформував Задоренко.
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Він також опублікував розклад руху електричок з урахуванням змін.
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Листопада 2022 в 11:22;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 28 листопада “Укрзалізниця” відновлює приміське залізничне сполучення з селищем Цупівка на Харківщині".