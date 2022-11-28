Live
  • Понедельник 28.11.2022
    • Харьков
  •   +2°С
  • USD 36.57
  • EUR 37.96
    • 🟢

Прокуратура требует вернуть землю в центре Харькова, выделенную горсоветом

Общество 10:48   28.11.2022
Оксана Горун
Прокуратура требует вернуть землю в центре Харькова, выделенную горсоветом

Прокуроры обратились с иском в суд, чтобы вернуть земельные участки в центре — на Полтавском Шляхе и площади Благовещенской, — которые депутаты передали частную собственность.

На самом деле в частных руках ни один из этих участков находиться не может, так как они находятся в пределах памятника археологии местного значения — «Поселение Харьков». Данные занесены в Государственный реестр недвижимых памятников Украины.

Тем не менее в 2015 и 2019 годах своими решениями Харьковский горсовет передал землю в частную собственность.

«В 2015 году Харьковским городским советом незаконно передан в собственность физическому лицу земельный участок для строительства и обслуживания зданий торговли, расположенный по ул. Полтавский Шлях в Харькове. В дальнейшем новый собственник заключил договор дарения указанного земельного участка и нежилого здания, расположенного на нем», — сообщили подробности в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

Прокуратура требует вернуть землю в центре Харькова, выделенную горсоветом

Земельный участок на площади Благовещенской продали решением Харьковского горсовета другому физлицу в 2019-м.

  • Читайте также: Бюджет Харькова в 2022-м недополучил 3,7 млрд грн: горсовет обратился в Киев

    • Новобаварская окружная прокуратура направила два иска в суд в связи с нарушением интересов государства. Прокуроры требуют вернуть оба земельных участка. Производства уже открыты.

    Автор: Оксана Горун

    Новости по теме:

    11:46
    По Купянску ударили ракетами и РСЗО, в Волчанске — двое раненых (фото)
    10:22
    Следователи идентифицировали двух боевиков «ДНР», воевавших на Харьковщине
    18:52
    На Купянщине эксгумировали тела двух расстрелянных оккупантами мужчин (фото)
    11:34
    Купянск обстреляли из РСЗО «Ураган» — фото и подробности от прокуратуры
    10:35
    Прокуратура через суд хочет признать незаконными решения горсовета Харькова

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Прокуратура требует вернуть землю в центре Харькова, выделенную горсоветом»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 28 ноября 2022 в 10:48;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прокуроры обратились с иском в суд, чтобы вернуть земельные участки в центре — на Полтавском Шляхе и площади Благовещенской, — которые депутаты передали частную собственность".