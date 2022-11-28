Прокуратура требует вернуть землю в центре Харькова, выделенную горсоветом
Прокуроры обратились с иском в суд, чтобы вернуть земельные участки в центре — на Полтавском Шляхе и площади Благовещенской, — которые депутаты передали частную собственность.
На самом деле в частных руках ни один из этих участков находиться не может, так как они находятся в пределах памятника археологии местного значения — «Поселение Харьков». Данные занесены в Государственный реестр недвижимых памятников Украины.
Тем не менее в 2015 и 2019 годах своими решениями Харьковский горсовет передал землю в частную собственность.
«В 2015 году Харьковским городским советом незаконно передан в собственность физическому лицу земельный участок для строительства и обслуживания зданий торговли, расположенный по ул. Полтавский Шлях в Харькове. В дальнейшем новый собственник заключил договор дарения указанного земельного участка и нежилого здания, расположенного на нем», — сообщили подробности в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.
Земельный участок на площади Благовещенской продали решением Харьковского горсовета другому физлицу в 2019-м.
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Новобаварская окружная прокуратура направила два иска в суд в связи с нарушением интересов государства. Прокуроры требуют вернуть оба земельных участка. Производства уже открыты.
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- • Дата публикации материала: 28 ноября 2022 в 10:48;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прокуроры обратились с иском в суд, чтобы вернуть земельные участки в центре — на Полтавском Шляхе и площади Благовещенской, — которые депутаты передали частную собственность".