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Прокуратура вимагає повернути землю в центрі Харкова, виділену міськрадою

Суспільство 10:48   28.11.2022
Оксана Горун
Прокуратура вимагає повернути землю в центрі Харкова, виділену міськрадою

Прокурори звернулися з позовом до суду, щоб повернути земельні ділянки в центрі – на Полтавському Шляху та площі Благовіщенській, – які депутати передали в приватну власність.

Насправді у приватних руках жодна з цих ділянок перебувати не може, оскільки вони знаходяться в межах пам’ятника археології місцевого значення – “Поселення Харків”. Дані занесено до Державного реєстру нерухомих пам’яток України.

Проте у 2015 та 2019 роках своїми рішеннями Харківська міськрада передала землю у приватну власність.

“У 2015 році Харківською міською радою незаконно передано у власність фізичній особі земельну ділянку для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, розташовану по вул. Полтавський Шлях у Харкові. Надалі новий власник уклав договір дарування зазначеної земельної ділянки та нежитлової будівлі, розташованої на ній”, – повідомили подробиці у пресслужбі Харківської обласної прокуратури.

Прокуратура вимагає повернути землю у центрі Харкова, виділену міськрадою

Земельну ділянку на площі Благовіщенській продали рішенням Харківської міськради іншій фізособі у 2019-му.

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    • Новобаварська окружна прокуратура направила два позови до суду через порушення інтересів держави. Прокурори вимагають повернути обидві земельні ділянки. Виробництва вже відкриті.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 28 Листопада 2022 в 10:48;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прокурори звернулися з позовом до суду, щоб повернути земельні ділянки в центрі – на Полтавському Шляху та площі Благовіщенській, – які депутати передали в приватну власність".