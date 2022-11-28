Прокуратура вимагає повернути землю в центрі Харкова, виділену міськрадою
Прокурори звернулися з позовом до суду, щоб повернути земельні ділянки в центрі – на Полтавському Шляху та площі Благовіщенській, – які депутати передали в приватну власність.
Насправді у приватних руках жодна з цих ділянок перебувати не може, оскільки вони знаходяться в межах пам’ятника археології місцевого значення – “Поселення Харків”. Дані занесено до Державного реєстру нерухомих пам’яток України.
Проте у 2015 та 2019 роках своїми рішеннями Харківська міськрада передала землю у приватну власність.
“У 2015 році Харківською міською радою незаконно передано у власність фізичній особі земельну ділянку для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, розташовану по вул. Полтавський Шлях у Харкові. Надалі новий власник уклав договір дарування зазначеної земельної ділянки та нежитлової будівлі, розташованої на ній”, – повідомили подробиці у пресслужбі Харківської обласної прокуратури.
Земельну ділянку на площі Благовіщенській продали рішенням Харківської міськради іншій фізособі у 2019-му.
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Новобаварська окружна прокуратура направила два позови до суду через порушення інтересів держави. Прокурори вимагають повернути обидві земельні ділянки. Виробництва вже відкриті.
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Листопада 2022 в 10:48;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прокурори звернулися з позовом до суду, щоб повернути земельні ділянки в центрі – на Полтавському Шляху та площі Благовіщенській, – які депутати передали в приватну власність".