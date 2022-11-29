Сроки отключения света на Харьковщине могут доходить до 5-6 часов — глава ОВА
Если раньше свет по графику на Харьковщине отключали на срок до 3 часов, то сейчас он может доходить до 5-6 часов, рассказал председатель ОВА Олег Синегубов в эфире национального телемарафона.
«После последних обстрелов мы восстановили электроснабжение и по области, и по Харькову, однако поскольку очень тяжелая ситуация в нашем государстве, нам ежедневно доводят лимиты, лимиты постоянно сокращаются по использованию электроэнергии, и у нас вводится 12 очередей отключения населения от электроснабжения. Если раньше мы говорили о 3 часах, то сейчас эта цифра может доходить и до 5-6 часов. И, конечно, проводим работу с нашими предпринимателями и бизнесом, чтобы по максимуму перестроить их работу, потому что отключать их мы так же должны», — отметил председатель ОВА.
Читайте также: Если нет света. «Харьковоблэнерго» дало номера, чтобы узнать об отключении
Напомним, что 29 ноября на Харьковщине продолжились длительные аварийные отключения света.
Новости по теме:
Вы читали новость: «Сроки отключения света на Харьковщине могут доходить до 5-6 часов — глава ОВА»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 29 ноября 2022 в 18:53;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Если раньше свет по графику на Харьковщине отключали на срок до 3 часов, то сейчас он может доходить до 5-6 часов, рассказал председатель ОВА Олег Синегубов в эфире национального телемарафона.".