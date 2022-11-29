Сроки отключения света на Харьковщине могут доходить до 5-6 часов — глава ОВА

Если раньше свет по графику на Харьковщине отключали на срок до 3 часов, то сейчас он может доходить до 5-6 часов, рассказал председатель ОВА Олег Синегубов в эфире национального телемарафона.

«После последних обстрелов мы восстановили электроснабжение и по области, и по Харькову, однако поскольку очень тяжелая ситуация в нашем государстве, нам ежедневно доводят лимиты, лимиты постоянно сокращаются по использованию электроэнергии, и у нас вводится 12 очередей отключения населения от электроснабжения. Если раньше мы говорили о 3 часах, то сейчас эта цифра может доходить и до 5-6 часов. И, конечно, проводим работу с нашими предпринимателями и бизнесом, чтобы по максимуму перестроить их работу, потому что отключать их мы так же должны», — отметил председатель ОВА.

Напомним, что 29 ноября на Харьковщине продолжились длительные аварийные отключения света.