Терміни вимкнення світла на Харківщині можуть сягати 6 годин – голова ОВА

Якщо раніше світло за графіком на Харківщині відключали терміном до 3 годин, то зараз він може сягати 5-6 годин, розповів голова ОВА Олег Синєгубов в етері національного телемарафону.

“Після останніх обстрілів ми відновили електропостачання і по області, і по Харкову, однак оскільки дуже важка ситуація в нашій державі, до нас щоденно доводять ліміти, ліміти постійно скорочуються щодо використання електроенергії, і в нас запроваджується 12 черг відключення населення від електропостачання. Якщо раніше ми говорили про 3 години, то зараз ця цифра може доходити і до 5-6 годин. І, звичайно, проводимо роботу із нашими підприємцями та бізнесом, щоб по максимуму перелаштувати їхню роботу, тому що відключати їх ми так само маємо”, – зазначив голова ОВА.

Нагадаємо, що 29 листопада на Харківщині продовжились тривалі аварійні відключення світла.