Новые фортификационные сооружения строят на Харковщине — Синегубов

Российская армия ежедневно атакует позиции украинских защитников в Харьковской области, испытывая их силу, заявил глава ОВА Олег Синегубов на сессии облсовета 3 декабря.

Он подчеркнул, что почти ежедневно захватчики обстреливают города Купянск, Волчанск и другие населенные пункты, которые находятся вблизи государственной границы. На Купянском направлении остаются в оккупации 29 населенных пунктов, констатировал Синегубов.

«На территории области ведутся активные боевые действия. Война не завершилась. Враг, как мы понимаем, не оставил надежд на город Харьков и непосредственно Харьковскую область и ежедневно испытывает позиции и силу наших военных. Ежедневно он атакует из различных вооружений. Из артиллерии, с авиации и других средств поражения позиции наших военных. Однако они героически защищают наши позиции, и, конечно, делают все возможное, чтобы Харьковская область была деоккупирована», — отметил председатель ХОВА.

В то же время, добавил он, постоянно ведется работа над усилением обороноспособности региона.

«Строим новые фортификационные сооружения, поскольку линия фронта у нас изменилась. Это и север, и северо-восточное направление, и юго-восточное направление. Поскольку понимаем, какие направления враг выбирает для себя как приоритетные для возможного поражения или попытки контрнаступательных действий», — рассказал Синегубов.