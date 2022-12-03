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Новые фортификационные сооружения строят на Харковщине — Синегубов

Общество 21:55   03.12.2022
Елена Нагорная
Новые фортификационные сооружения строят на Харковщине — Синегубов Фото: Олег Синегубов

Российская армия ежедневно атакует позиции украинских защитников в Харьковской области, испытывая их силу, заявил глава ОВА Олег Синегубов на сессии облсовета 3 декабря.

Он подчеркнул, что почти ежедневно захватчики обстреливают города Купянск, Волчанск и другие населенные пункты, которые находятся вблизи государственной границы. На Купянском направлении остаются в оккупации 29 населенных пунктов, констатировал Синегубов.

«На территории области ведутся активные боевые действия. Война не завершилась. Враг, как мы понимаем, не оставил надежд на город Харьков и непосредственно Харьковскую область и ежедневно испытывает позиции и силу наших военных. Ежедневно он атакует из различных вооружений. Из артиллерии, с авиации и других средств поражения позиции наших военных. Однако они героически защищают наши позиции, и, конечно, делают все возможное, чтобы Харьковская область была деоккупирована», — отметил председатель ХОВА.

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В то же время, добавил он, постоянно ведется работа над усилением обороноспособности региона.

«Строим новые фортификационные сооружения, поскольку линия фронта у нас изменилась. Это и север, и северо-восточное направление, и юго-восточное направление. Поскольку понимаем, какие направления враг выбирает для себя как приоритетные для возможного поражения или попытки контрнаступательных действий», — рассказал Синегубов.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 3 декабря 2022 в 21:55;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российская армия ежедневно атакует позиции украинских защитников в Харьковской области, испытывая их силу, заявил глава ОВА Олег Синегубов на сессии облсовета 3 декабря.".