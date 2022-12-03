Новые фортификационные сооружения строят на Харковщине — Синегубов
Российская армия ежедневно атакует позиции украинских защитников в Харьковской области, испытывая их силу, заявил глава ОВА Олег Синегубов на сессии облсовета 3 декабря.
Он подчеркнул, что почти ежедневно захватчики обстреливают города Купянск, Волчанск и другие населенные пункты, которые находятся вблизи государственной границы. На Купянском направлении остаются в оккупации 29 населенных пунктов, констатировал Синегубов.
«На территории области ведутся активные боевые действия. Война не завершилась. Враг, как мы понимаем, не оставил надежд на город Харьков и непосредственно Харьковскую область и ежедневно испытывает позиции и силу наших военных. Ежедневно он атакует из различных вооружений. Из артиллерии, с авиации и других средств поражения позиции наших военных. Однако они героически защищают наши позиции, и, конечно, делают все возможное, чтобы Харьковская область была деоккупирована», — отметил председатель ХОВА.
Читайте также: За сутки — один пострадавший, по Купянску нанесен ракетный удар — Синегубов
В то же время, добавил он, постоянно ведется работа над усилением обороноспособности региона.
«Строим новые фортификационные сооружения, поскольку линия фронта у нас изменилась. Это и север, и северо-восточное направление, и юго-восточное направление. Поскольку понимаем, какие направления враг выбирает для себя как приоритетные для возможного поражения или попытки контрнаступательных действий», — рассказал Синегубов.
Новости по теме:
Вы читали новость: «Новые фортификационные сооружения строят на Харковщине — Синегубов»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 3 декабря 2022 в 21:55;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российская армия ежедневно атакует позиции украинских защитников в Харьковской области, испытывая их силу, заявил глава ОВА Олег Синегубов на сессии облсовета 3 декабря.".