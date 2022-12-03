Нові фортифікаційні споруди будують на Харківщині – Синєгубов

Російська армія щодня атакує позиції українських захисників у Харківській області, випробовуючи їхню силу, заявив голова ОВА Олег Синєгубов на сесії облради 3 грудня.

Він наголосив, що майже щоденно загарбники обстрілюють міста Куп’янськ, Вовчанськ та інші населені пункти, які знаходяться поблизу державного кордону. На Куп’янському напрямку залишаються в окупації залишаються 29 населених пунктів, констатував Синєгубов.

“На території області ведуться активні бойові дії. Війна не завершилася. Ворог, як ми розуміємо, не втратив сподівань на місто Харків і безпосередньо Харківську область та щодня випробовує позиції та силу наших військових. Щодня він атакує з різних озброєнь. З артилерії, з авіації та інших засобів ураження позиції наших військових. Однак вони героїчно боронять наші позиції, і, звичайно, роблять все можливе, щоб Харківська область була деокупована”, – зазначив голова ХОВА.

Водночас, додав він, постійно ведеться робота над посиленням обороноздатності регіону.

“Будуємо нові фортифікаційні споруди, оскільки лінія фронту в нас змінилася. Це і північ, і північно-східний напрямок, і південно-східний напрямок. Оскільки розуміємо, які напрямки ворог обирає для себе як пріоритетні для можливого ураження або спроби контрнаступальних дій”, – розповів Синєгубов.