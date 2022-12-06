Погиб из-за курения: спасатели сообщили о смертельном пожаре на Харьковщине

Житель села Манченки Люботинской громады погиб из-за пожара в собственном частном доме.

«По причине неосторожности во время курения возник пожар в селе Манченки Люботинской громады, на котором погиб владелец частного домовладения, 1935 года рождения», — сообщили в утренней сводке ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Пожар случился рано утром в по адресу: ул. Маяковского, 33. Загорелись диван и стена. Всего площадь пожара составила пять квадратных метров. В семь утра огонь уже локализовали, а через 20 минут потушили.