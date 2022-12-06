Загинув через куріння: в ДСНС повідомили про смертельну пожежу на Харківщині

Мешканець села Манченки Люботинської громади загинув через пожежу у власному приватному будинку.

“Через необережність під час куріння виникла пожежа в селі Манченки Люботинської громади, на якій загинув власник приватного домоволодіння, 1935 року народження”, – повідомили в ранковому зведенні ГУ ДСНС України в Харківській області.

Пожежа сталася вранці за адресою: вул. Маяковського, 33. Загорілися диван та стіна. Загалом площа пожежі становила п’ять квадратних метрів. О сьомій ранку вогонь вже локалізували, а через 20 хвилин загасили.