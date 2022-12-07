4 троллейбуса в Харькове завтра изменят маршруты, а 3 — не будут курсировать

С 11:00 до 13:00 8 декабря в Харькове будет запрещено движение троллейбусов по участкам ул. Гвардейцев-Широнинцев, пр. Юбилейного и пр. Льва Ландау — из-за ремонта контактной сети.

Как сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета, в это время троллейбусы будут курсировать так:

№ 19, 35: разворотный круг «ул. Одесская» — пр. Героев Сталинграда — пр. Льва Ландау — пр. Героев Харькова — ст. м. «Турбоатом»;

№31: разворотный круг «Северная Салтовка» — ул. Гвардейцев-Широнинцев — ул. Валентиновская — ул. Барабашова — разворотный круг «ул. Героев Труда»;

№267: разворотный круг «парк «Зустріч» — ул. Харьковских Дивизий — пр. Героев Харькова — ст. м. «Турбоатом»;

№20, 24, 56: не курсируют.

Напомним, что с 7 декабря в Харькове возобновили работу пять трамвайных, 12 троллейбусных и 11 автобусных маршрутов, а троллейбус №35 курсирует до разворотного круга «Северная Салтовка».