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4 тролейбуси в Харкові завтра змінять маршрути, а 3 – не курсуватимуть

Суспільство 19:30   07.12.2022
Елена Нагорная
4 тролейбуси в Харкові завтра змінять маршрути, а 3 – не курсуватимуть

З 11:00 до 13:00 8 грудня у Харкові буде заборонено рух тролейбусів ділянками вул. Гвардійців-Широнінців, пр. Ювілейного та пр. Льва Ландау – через ремонт контактної мережі.

Як повідомили у пресслужбі Харківської міськради, у цей час тролейбуси курсуватимуть так:

№ 19, 35: розворотне коло “вул. Одеська” – пр. Героїв Сталінграда – пр. Льва Ландау – пр. Героїв Харкова – ст. м. “Турбоатом”;

№31: розворотне коло “Північна Салтівка” – вул. Гвардійців-Широнінців – вул. Валентинівська – вул. Барабашова – розворотне коло “вул. Героїв Праці”;

№267: розворотне коло “парк «Зустріч” – вул. Харківських Дивізій – пр. Героїв Харкова – ст. м. “Турбоатом”;

№20, 24, 56: не курсують.

Нагадаємо, що з 7 грудня у Харкові відновили роботу п’ять трамвайних, 12 тролейбусних та 11 автобусних маршрутів , а тролейбус №35 курсує до розворотного кола «Північна Салтівка».

Автор: Елена Нагорная

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 7 Грудня 2022 в 19:30;

    • Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 11:00 до 13:00 8 грудня у Харкові буде заборонено рух тролейбусів ділянками вул. Гвардійців-Широнінців, пр. Ювілейного та пр. Льва Ландау – через ремонт контактної мережі.".