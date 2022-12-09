Аналитики ISW пояснили, зачем россияне пошли в атаку у границы на Харьковщине
В Институте изучения войны (ISW) прокомментировали попытку армии РФ атаковать Терновую.
Село находится далеко от нынешней линии фронта — у госграницы между Украиной и РФ.
«Российские силы провели ограниченную атаку к северо-востоку от Харькова, вероятно, в рамках текущей попытки провести боевую разведку и зафиксировать украинские силы на международной границе в Харьковской области, — считают аналитики ISW. — Украинский Генштаб сообщил, что украинские силы отразили наступление российских войск возле Терновой Харьковской области (40 км к северо-востоку от Харькова). ISW ранее оценивал, что российские силы провели предыдущую атаку под Терновой, далеко от районов, охваченных восточноукраинским контрнаступлением, в надежде удержать украинские силы в районе, которые в противном случае могли бы присоединиться к контрнаступательным операциям».
Уже несколько дней подряд аналитики Института изучения войны отмечают активизацию боевых действий в Харьковской области. В первую очередь это касается той небольшой территории, которая остается оккупированной — на востоке от Харькова, в районе Двуречной. Там отмечают успешные действия Сил обороны, а также активизацию контратак противника.
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«Ранее ISW оценивала, что российские силы могут готовиться к усилению контратак на востоке Харьковской и западной части Луганской областей, чтобы упредить ожидаемое увеличение темпов украинского контрнаступления на востоке этой зимой. Российские силы, вероятно, укрепляют позиции в районе Сватово, чтобы проводить новые атаки и защищаться от ожидаемых украинских контрнаступлений», — отметили в свежей сводке ISW за 8 декабря.
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- • Дата публикации материала: 9 декабря 2022 в 08:11;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Институте изучения войны (ISW) прокомментировали попытку армии РФ атаковать Терновую".