У ISW пояснили, навіщо росіяни пішли в атаку біля кордону на Харківщині

В Інституті вивчення війни (ISW) прокоментували спробу армії РФ атакувати Тернову.

Село знаходиться далеко від нинішньої лінії фронту – біля держкордону між Україною та РФ.

“Російські сили провели обмежену атаку на північний схід від Харкова, ймовірно, в рамках поточної спроби провести бойову розвідку та зафіксувати українські сили на міжнародному кордоні в Харківській області, – вважають аналітики ISW. – Український Генштаб повідомив, що українські сили відбили наступ російських військ біля Тернової Харківської області (40 км на північний схід від Харкова). ISW раніше оцінював, що російські сили провели попередню атаку під Терновою, далеко від районів, охоплених східноукраїнським контрнаступом, сподіваючись утримати українські сили в районі, які інакше могли б приєднатися до контрнаступальних операцій”, – вважають в Інституті вивчення війни.

Уже кілька днів поспіль аналітики Інституту вивчення війни наголошують на активізації бойових дій у Харківській області. Насамперед це стосується тієї невеликої території, яка залишається окупованою – на сході від Харкова, в районі Дворічної. Там відзначають успішні дії Сил оборони, а також активізацію контратак ворога.

“Раніше ISW оцінював, що російські сили можуть готуватися до посилення контратак на сході Харківської та західної частини Луганської областей, щоб запобігти очікуваному збільшенню темпів українського контрнаступу на сході цієї зими. Російські сили, ймовірно, зміцнюють позиції в районі Сватового, щоб проводити нові атаки та захищатися від очікуваних українських контрнаступів”, – зазначили у свіжому зведенні ISW за 8 грудня.