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В понедельник в Харькове продолжится зимний дождь, но «минусы» вскоре вернутся

Общество 21:41   11.12.2022
Елена Нагорная
В понедельник в Харькове продолжится зимний дождь, но «минусы» вскоре вернутся Фото: Василий Голосный

На следующей неделе в Харьков вернутся отрицательные температуры, возможны снегопады.

Как сообщают в Укргидрометцентре, 12 декабря дождь будет идти и днем, и ночью. Столбики термометров будут показывать от 5 до 7 градусов со знаком «плюс».

Уже со вторника, 13 декабря, ожидается похолодание. Дождь сменит мокрый снег, а температура в течение суток будет колебаться от одного градуса мороза до одного тепла.

В среду морозы должны усилиться — до -6 ночью и до — 4 днем. Ночью в Харькове возможен снег, а днем будет облачно, осадки не прогнозируются.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 11 декабря 2022 в 21:41;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На следующей неделе в Харьков вернутся отрицательные температуры, возможны снегопады.".