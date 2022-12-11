В понедельник в Харькове продолжится зимний дождь, но «минусы» вскоре вернутся
Фото: Василий Голосный
На следующей неделе в Харьков вернутся отрицательные температуры, возможны снегопады.
Как сообщают в Укргидрометцентре, 12 декабря дождь будет идти и днем, и ночью. Столбики термометров будут показывать от 5 до 7 градусов со знаком «плюс».
Уже со вторника, 13 декабря, ожидается похолодание. Дождь сменит мокрый снег, а температура в течение суток будет колебаться от одного градуса мороза до одного тепла.
В среду морозы должны усилиться — до -6 ночью и до — 4 днем. Ночью в Харькове возможен снег, а днем будет облачно, осадки не прогнозируются.
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- • Дата публикации материала: 11 декабря 2022 в 21:41;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На следующей неделе в Харьков вернутся отрицательные температуры, возможны снегопады.".