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У понеділок у Харкові йтиме зимовий дощ, але “мінуси” незабаром повернуться

Суспільство 21:41   11.12.2022
Елена Нагорная
У понеділок у Харкові йтиме зимовий дощ, але “мінуси” незабаром повернуться

Наступного тижня в Харків повернуться невеликі морози, можливі снігопади.

Як повідомляють в Укргідрометцентрі, 12 грудня дощ йтиме і вдень, і вночі. Стовпчики термометрів показуватимуть від 5 до 7 градусів зі знаком “плюс”.

Вже з вівторка, 13 грудня, очікується похолодання. Дощ змінить мокрий сніг, а температура протягом доби коливатиметься від одного градуса морозу до одного тепла.

У середу морози повинні посилитись – до -6 вночі та до – 4 вдень. Вночі у Харкові можливий сніг, а вдень буде хмарно, опади не прогнозуються.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 11 Грудня 2022 в 21:41;

    • Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наступного тижня в Харків повернуться невеликі морози, можливі снігопади.".