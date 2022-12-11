У понеділок у Харкові йтиме зимовий дощ, але “мінуси” незабаром повернуться

Наступного тижня в Харків повернуться невеликі морози, можливі снігопади.

Як повідомляють в Укргідрометцентрі, 12 грудня дощ йтиме і вдень, і вночі. Стовпчики термометрів показуватимуть від 5 до 7 градусів зі знаком “плюс”.

Вже з вівторка, 13 грудня, очікується похолодання. Дощ змінить мокрий сніг, а температура протягом доби коливатиметься від одного градуса морозу до одного тепла.

У середу морози повинні посилитись – до -6 вночі та до – 4 вдень. Вночі у Харкові можливий сніг, а вдень буде хмарно, опади не прогнозуються.