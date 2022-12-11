У понеділок у Харкові йтиме зимовий дощ, але “мінуси” незабаром повернуться
Наступного тижня в Харків повернуться невеликі морози, можливі снігопади.
Як повідомляють в Укргідрометцентрі, 12 грудня дощ йтиме і вдень, і вночі. Стовпчики термометрів показуватимуть від 5 до 7 градусів зі знаком “плюс”.
Вже з вівторка, 13 грудня, очікується похолодання. Дощ змінить мокрий сніг, а температура протягом доби коливатиметься від одного градуса морозу до одного тепла.
У середу морози повинні посилитись – до -6 вночі та до – 4 вдень. Вночі у Харкові можливий сніг, а вдень буде хмарно, опади не прогнозуються.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Грудня 2022 в 21:41;
Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наступного тижня в Харків повернуться невеликі морози, можливі снігопади.".