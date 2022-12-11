Житель Харьковщины пострадал вследствие обстрела агрофирмы (фото)

Один мирный житель пострадал в Харьковской области в течение суток в результате обстрела агрофирмы, рассказали в пресс-службе облуправления Нацполиции.

По данным правоохранителей, враг обстрелял из минометов и ствольной артиллерии 12 населенных пунктов области. В зоне поражения оказались приграничные районы и Купянщина.

«Повреждения получили помещения фермерского хозяйства, грузовые автомобили и сельхозтехника, а также частные дома граждан, хозяйственные постройки, гараж и транспортные средства», — говорится в сообщении.



Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области

Следователи открыли уголовные производства по ч.1 ст. 438 УКУ.

Ранее глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что вследствие обстрелов региона за сутки пострадал один гражданский — 60-летний житель села Подлиман Изюмского района. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.

А в облуправлении ГСЧС рассказали, что тушили один пожар, вызванный обстрелами. В Купянском районе на территории частного домовладения горели гараж и легковушка. Жертв и пострадавших нет.