Житель Харківщини постраждав унаслідок обстрілу агрофірми (фото)

Один мирний житель постраждав у Харківській області протягом доби – внаслідок обстрілу агрофірми, розповіли у пресслужбі облуправління Нацполіції.

За даними правоохоронців, ворог обстріляв із мінометів та ствольної артилерії 12 населених пунктів області. У зоні ураження опинилися прикордонні райони та Куп’янщина.

“Пошкоджень зазнали приміщення фермерського господарства, вантажні автомобілі та сільгосптехніка, а також приватні будинки громадян, господарчі споруди, гараж та транспортні засоби”, – йдеться у повідомленні.



Фото: ГУ Нацполіції у Харківській області

Слідчі відкрили кримінальні провадження за ч.1 ст. 438 ККУ.

Раніше голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок обстрілів регіону за добу постраждав один цивільний – 60-річний житель села Підлиман Ізюмського району. Його ушпиталили в тяжкому стані.

А в облуправлінні ДСНС розповіли, що гасили одну пожежу, викликану обстрілами. У Куп’янському районі на території приватного домоволодіння горіли гараж та легковик. Жертв та постраждалих немає.