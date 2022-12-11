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Житель Харківщини постраждав унаслідок обстрілу агрофірми (фото)

Події 10:27   11.12.2022
Олена Нагорна
Житель Харківщини постраждав унаслідок обстрілу агрофірми (фото)

Один мирний житель постраждав у Харківській області протягом доби – внаслідок обстрілу агрофірми, розповіли у пресслужбі облуправління Нацполіції.

За даними правоохоронців, ворог обстріляв із мінометів та ствольної артилерії 12 населених пунктів області. У зоні ураження опинилися прикордонні райони та Куп’янщина.

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“Пошкоджень зазнали приміщення фермерського господарства, вантажні автомобілі та сільгосптехніка, а також приватні будинки громадян, господарчі споруди, гараж та транспортні засоби”, – йдеться у повідомленні.


Фото: ГУ Нацполіції у Харківській області

Слідчі відкрили кримінальні провадження за ч.1 ст. 438 ККУ.

Раніше голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок обстрілів регіону за добу постраждав один цивільний – 60-річний житель села Підлиман Ізюмського району. Його ушпиталили в тяжкому стані.

А в облуправлінні ДСНС розповіли, що гасили одну пожежу, викликану обстрілами. У Куп’янському районі на території приватного домоволодіння горіли гараж та легковик. Жертв та постраждалих немає.

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 11 Грудня 2022 в 10:27;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Один мирний житель постраждав у Харківській області протягом доби – внаслідок обстрілу агрофірми, розповіли у пресслужбі облуправління Нацполіції.".