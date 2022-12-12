Новый автобусный маршрут запускают для жителей Холодногорского района
С 13 декабря в Харькове открывается новый автобусный маршрут, призванный обеспечить перевозки жителей Холодногорского района.
Автобус №100э курсировать так: ст. м. «Холодная гора» — ул. Полтавский Шлях — ул. Холодногорская — ул. Новый Быт (круг троллейбуса), сообщили в пресс-службе горсовета.
Напомним, что с 7 декабря в Харькове возобновили работу пять трамвайных, 12 троллейбусных и 11 автобусных маршрутов, а троллейбус №35 курсирует до разворотного круга «Северная Салтовка».
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- • Дата публикации материала: 12 декабря 2022 в 21:17;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 13 декабря в Харькове открывается новый автобусный маршрут, призванный обеспечить перевозки жителей Холодногорского района.".