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Новый автобусный маршрут запускают для жителей Холодногорского района

Общество 21:17   12.12.2022
Елена Нагорная
Новый автобусный маршрут запускают для жителей Холодногорского района

С 13 декабря в Харькове открывается новый автобусный маршрут, призванный обеспечить перевозки жителей Холодногорского района.

Автобус №100э курсировать так: ст. м. «Холодная гора» — ул. Полтавский Шлях — ул. Холодногорская — ул. Новый Быт (круг троллейбуса), сообщили в пресс-службе горсовета.

Напомним, что с 7 декабря в Харькове возобновили работу пять трамвайных, 12 троллейбусных и 11 автобусных маршрутов, а троллейбус №35 курсирует до разворотного круга «Северная Салтовка».

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 12 декабря 2022 в 21:17;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 13 декабря в Харькове открывается новый автобусный маршрут, призванный обеспечить перевозки жителей Холодногорского района.".