Новий автобусний маршрут запускають для жителів Холодногірського району
Із 13 грудня у Харкові відкривається новий автобусний маршрут, покликаний забезпечити перевезення мешканців Холодногірського району.
Автобус №100е курсуватиме так: ст. м. «Холодна гора» – вул. Полтавський Шлях – вул. Холодногірська – вул. Новий Побут (коло тролейбуса), повідомили у пресслужбі міськради.
Нагадаємо, що з 7 грудня у Харкові відновили роботу п’ять трамвайних, 12 тролейбусних та 11 автобусних маршрутів , а тролейбус №35 курсує до розворотного кола «Північна Салтівка».
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Грудня 2022 в 21:17;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Із 13 грудня у Харкові відкривається новий автобусний маршрут, покликаний забезпечити перевезення мешканців Холодногірського району.".