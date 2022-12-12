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Новий автобусний маршрут запускають для жителів Холодногірського району

Суспільство 21:17   12.12.2022
Олена Нагорна
Новий автобусний маршрут запускають для жителів Холодногірського району

Із 13 грудня у Харкові відкривається новий автобусний маршрут, покликаний забезпечити перевезення мешканців Холодногірського району.

Автобус №100е курсуватиме так: ст. м. «Холодна гора» – вул. Полтавський Шлях – вул. Холодногірська – вул. Новий Побут (коло тролейбуса), повідомили у пресслужбі міськради.

Нагадаємо, що з 7 грудня у Харкові відновили роботу п’ять трамвайних, 12 тролейбусних та 11 автобусних маршрутів , а тролейбус №35 курсує до розворотного кола «Північна Салтівка».

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 12 Грудня 2022 в 21:17;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Із 13 грудня у Харкові відкривається новий автобусний маршрут, покликаний забезпечити перевезення мешканців Холодногірського району.".