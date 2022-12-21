Дослужился до директора в оккупации: работника Изюмского лесхоза будут судить

Очередной сотрудник лесхоза на Харьковщине, который пошел на сотрудничество с оккупантами, предстанет перед судом.

С июля помощник лесничего ГП «Изюмское лесное хозяйство» начал работать на захватчиков и получил «повышение» — занял должность «директора» в незаконно созданном ГП «Балаклейское лесное хозяйство», рассказали в пресс-службе Харьковской облпрокуратуры.

«Директор» модерировал работу по заготовке и реализации древесины для укрепления позиций оккупантов.

В суд направлен обвинительный акт по факту коллаборационной деятельности (ч. 5 ст. 111-1 УК Украины).

Ранее в суд был направлен обвинительный акт по делу главного лесничего ГП «Волчанское лесное хозяйство», который во время временной оккупации города также сотрудничал с захватчиками.