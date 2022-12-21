Дослужился до директора в оккупации: работника Изюмского лесхоза будут судить
Фото: Харьковская облпрокуратура
Очередной сотрудник лесхоза на Харьковщине, который пошел на сотрудничество с оккупантами, предстанет перед судом.
С июля помощник лесничего ГП «Изюмское лесное хозяйство» начал работать на захватчиков и получил «повышение» — занял должность «директора» в незаконно созданном ГП «Балаклейское лесное хозяйство», рассказали в пресс-службе Харьковской облпрокуратуры.
«Директор» модерировал работу по заготовке и реализации древесины для укрепления позиций оккупантов.
В суд направлен обвинительный акт по факту коллаборационной деятельности (ч. 5 ст. 111-1 УК Украины).
Ранее в суд был направлен обвинительный акт по делу главного лесничего ГП «Волчанское лесное хозяйство», который во время временной оккупации города также сотрудничал с захватчиками.
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- • Дата публикации материала: 21 декабря 2022 в 21:02;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Очередной сотрудник лесхоза на Харьковщине, который пошел на сотрудничество с оккупантами, предстанет перед судом.".