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Дослужился до директора в оккупации: работника Изюмского лесхоза будут судить

Происшествия 21:02   21.12.2022
Елена Нагорная
Дослужился до директора в оккупации: работника Изюмского лесхоза будут судить Фото: Харьковская облпрокуратура

Очередной сотрудник лесхоза на Харьковщине, который пошел на сотрудничество с оккупантами, предстанет перед судом.

С июля помощник лесничего ГП «Изюмское лесное хозяйство» начал работать на захватчиков и получил «повышение» — занял должность «директора» в незаконно созданном ГП «Балаклейское лесное хозяйство», рассказали в пресс-службе Харьковской облпрокуратуры.

«Директор» модерировал работу по заготовке и реализации древесины для укрепления позиций оккупантов.

В суд направлен обвинительный акт по факту коллаборационной деятельности (ч. 5 ст. 111-1 УК Украины).

Ранее в суд был направлен обвинительный акт по делу главного лесничего ГП «Волчанское лесное хозяйство», который во время временной оккупации города также сотрудничал с захватчиками.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 21 декабря 2022 в 21:02;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Очередной сотрудник лесхоза на Харьковщине, который пошел на сотрудничество с оккупантами, предстанет перед судом.".