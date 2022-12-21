Дослужився до директора в окупації: працівника Ізюмського лісгоспу судитимуть
Черговий співробітник лісгоспу на Харківщині, який пішов на співпрацю з окупантами, постане перед судом.
Із липня помічник лісничого ДП “Ізюмське лісове господарство” почав працювати на загарбників та отримав “підвищення” – обійняв посаду “директора” у незаконно створеному ГП “Балаклейское лесное хозяйство”, розповіли у пресслужбі Харківської облпрокуратури.
“Директор” модерував роботу із заготівлі та реалізації деревини для зміцнення позицій окупантів.
До суду направлено обвинувальний акт за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).
Раніше до суду було направлено обвинувальний акт у справі головного лісничого ДП «Вовчанське лісове господарство», який під час тимчасової окупації міста також співпрацював із загарбниками.
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Грудня 2022 в 21:02;
Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Черговий співробітник лісгоспу на Харківщині, який пішов на співпрацю з окупантами, постане перед судом.".