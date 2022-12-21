Пожар на газовом предприятии могут тушить еще несколько дней — Синегубов

По состоянию на вечер 21 декабря спасатели продолжают тушить пожар на газоперерабатывающем предприятии в Изюмском районе Харьковской области, возникший после вражеского ракетного удара в ночь на 20 декабря.

Об этом глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал в эфире радио «НВ».

О том, что пожар локализовали, Синегубов сообщил днем 20 декабря. Сейчас же, по его словам, продолжается его ликвидация.

«Учитывая, что это газоперерабатывающее предприятие, есть определенные особенности по тушению пожара, который там возник. По предварительным данным спасателей, для окончательной ликвидации возгорания может понадобиться несколько дней», — рассказал Синегубов.

Ранее глава ХОВА сообщал, что масштабный пожар на гражданском объекте промышленной инфраструктуры начался около 2-х часов ночи 20 декабря. Никто не пострадал. По данным облуправления Нацполиции, армия РФ ударила ракетами С-300. Начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник рассказал, что горит нефтеперерабатывающее предприятие — повреждены резервуары и трубопровод. Позже стало известно, что ракеты попали в один из объектов нефтегазовой инфраструктуры «Нафтогаза».