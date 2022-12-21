Пожежу на газовому підприємстві можуть гасити ще кілька днів – Синєгубов

Станом на вечір 21 грудня рятувальники продовжують гасити пожежу на газопереробному підприємстві в Ізюмському районі Харківської області, що виникла після ворожого ракетного удару в ніч проти 20 грудня.

Про це голова Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів в етері радіо “НВ”.

Про те, що пожежу локалізували, Синєгубов повідомив вдень 20 грудня. Наразі ж, за його словами, триває її ліквідація.

“Враховуючи, що це газопереробне підприємство, є певні особливості щодо гасіння пожежі, яка там виникла. За попередніми даними рятувальників, для остаточної ліквідації займання може знадобитися кілька днів”, – розповів Синєгубов.

Раніше голова ХОВА повідомляв, що масштабна пожежа на цивільному об’єкті промислової інфраструктури почалася близько 2-ї години ночі. Ніхто не постраждав. За даними облуправління Нацполіції, армія РФ вдарила ракетами С-300. Начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник розповів, що горіло нафтопереробне підприємство – було пошкоджено резервуари та трубопровід. Пізніше стало відомо, що ракети влучили в один з об’єктів нафтогазової інфраструктури “Нафтогазу” .