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Бюджет Харьковской области-2023 — более 4,5 млрд грн: на что пойдут деньги

Общество 13:11   25.12.2022
Елена Нагорная

Бюджет Харьковской области в 2023 году составит 4 миллиарда 696 миллионов гривен, с учетом межбюджетных трансфертов из государственной казны.

Решение поддержали на внеочередной сессии областного совета 24 декабря 96 голосами.

Областной бюджет (без учета трансфертов) прогнозируется в объеме 3 миллиардов 358 миллионов гривен. Из них 2 миллиарда 705 миллионов рассчитывают получить с налога на доходы физических лиц.

Ожидается, что базовая дотация из государственного бюджета составит 167 миллионов гривен, дополнительная дотация из госбюджета на содержание учреждений образования и здравоохранения — 163 миллиона, целевые субвенции из госбюджета предусмотрены в сумме миллиард 7,5 миллионов гривен.

Расходы бюджета:
— на образование — миллиард 355 миллионов гривен;
— на здравоохранение — 613,5 миллионов;
— на социальную защиту и социальное обеспечение — 558 миллионов;
— на социальные программы в сфере молодежной политики — 19 миллионов гривен;
— на программы относительно учреждений и мероприятий по вопросам детей и их социальной защиты — 26 миллионов гривен;
— на культуру и искусство — 203 миллиона гривен;
— на физическую культуру и спорт — 192 миллиона гривен;
— на содержание областного совета — 35,4 миллиона гривен;
— на реализацию отдельных областных программ, с учетом средств, предусмотренных по направлениям деятельности, — 698 миллионов гривен.

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Как отметила председатель постоянной комиссии по вопросам бюджета облсовета Людмила Немыкина, 23 декабря на заседании комиссии предложили дополнительно выделить на программу развития местного самоуправления в Харьковской области на 2022-2024 годы миллион 210 тысяч гривен, а на программу содействия эффективному использованию и сохранению коммунального имущества на 2022-2024 — 132 тысячи. Эти предложения поддержали.

Напомним, что на территориальную оборону Харьковщины в 2023 году запланировали 800 миллионов гривен, однако не предусмотрели такой суммы в областном бюджете. Поэтому финансировать ее будут «по возможности».

Напомним, что бюджет города Харькова на 2023 год был принят еще 17 ноября. Доходы городской казны запланировали в размере 16,1 миллиарда гривен, а расходы — 14,5 миллиардов.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 25 декабря 2022 в 13:11;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бюджет Харьковской области в 2023 году составит 4 миллиарда 696 миллионов гривен, с учетом межбюджетных трансфертов из государственной казны.".