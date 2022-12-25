На тероборону Харьковщины в 2023 году прописали 800 млн грн, но денег не нашли

На территориальную оборону Харьковщины в 2023 году запланировали 800 миллионов гривен и одновременно не предусмотрели такой суммы в областном бюджете. Поэтому финансировать ее будут «по возможности».

Решение о внесении изменений в программу территориальной обороны Харьковской области, утвержденной 16 февраля 2022 года, депутаты областного совета приняли на сессии 24 декабря.

Как пояснил и.о. директора департамента оборонной, мобилизационной работы и взаимодействия с правоохранительными органами ХОВА Михаил Белявцев, этим проектом решения программу продлили на 2023-й год.

По его словам, на тероборону в следующем году полагается 800 миллионов гривен, из которых 300 миллионов — на мероприятия по обеспечению потребностей подразделений ТрО (оборудование, средства связи, технику, средства защиты и обмундирование), а 500 миллионов — на обустройство теробороны (приобретение конструкций, оборудования, медикаментов, продуктов, строительство фортификационных сооружений, укреплений).

На вопрос депутата Артура Товмасяна, есть ли эти деньги в бюджете, Белявцев ответил, что «средства в бюджете на 2023 год не предусмотрены».

«Сейчас реализация пунктов программы будет осуществляться только по возможности бюджета», — отметил он.

«То есть денег нет вообще на эту программу сейчас?», — уточнил Товмасян.

«Да», — ответил Белявцев.

Напомним, что также на сессии депутаты приняли областной бюджет, присвоили звание Почетного гражданина области генералу Александру Сырскому — командующему Сухопутных войск ВСУ и переименовали театр Пушкина в Харькове.