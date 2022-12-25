На тероборону Харківщини у 2023-му прописали 800 млн, але грошей не знайшли

На територіальну оборону Харківщини у 2023 році запланували 800 мільйонів гривень та водночас не передбачили такої суми в обласному бюджеті. Тому фінансуватимуть її “за можливості”.

Рішення про внесення змін до програми територіальної оборони Харківської області, затвердженої 16 лютого 2022 року, депутати обласної ради ухвалили на сесії 24 грудня.

Як пояснив в.о. директора департаменту оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами ХОВА Михайло Белявцев, цим проєктом рішення програму продовжили на 2023 рік.

За його словами, на тероборону наступного року має бути спрямовано 800 мільйонів гривень, з яких 300 мільйонів – на заходи щодо забезпечення потреб підрозділів ТрО (обладнання, засоби зв’язку, техніка, засоби захисту та обмундирування), а 500 мільйонів – на облаштування тероборони (придбання конструкцій , обладнання, медикаментів, продуктів, будівництво фортифікаційних споруд, укріплень).

На запитання депутата Артура Товмасяна, чи є ці гроші у бюджеті, Белявцев відповів, що “кошти у бюджеті на 2023 рік не передбачені”.

“Наразі реалізація пунктів програми буде здійснюватися тільки за можливості бюджету”, – зазначив він.

“Тобто грошей немає взагалі на цю програму зараз?” – уточнив Товмасян.

“Так”, – відповів Белявцев.

Нагадаємо, що також на сесії депутати ухвалили обласний бюджет, присвоїли звання Почесного громадянина області генералу Олександру Сирському – командувачу Сухопутних військ ЗСУ та перейменували театр Пушкіна в Харкові.