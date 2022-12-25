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Бюджет Харківської області-2023 – понад 4,5 млрд грн: на що підуть гроші

Економіка 13:11   25.12.2022
Олена Нагорна

Бюджет Харківської області у 2023 році становитиме 4 мільярди 696 мільйонів гривень, з урахуванням міжбюджетних трансфертів із державної скарбниці.

Рішення підтримали на позачерговій сесії обласної ради 24 грудня 96-ма голосами.

Обласний бюджет (без урахування трансфертів) прогнозується в обсязі 3 мільярдів 358 мільйонів гривень. Із них 2 мільярди 705 мільйонів розраховують отримати з податку на доходи фізичних осіб.

Очікується, що базова дотація з державного бюджету становитиме 167 мільйонів гривень, додаткова дотація з держбюджету на утримання закладів освіти та охорони здоров’я – 163 мільйони, цільові субвенції з держбюджету передбачені у сумі мільярд 7,5 мільйонів гривень.

Видатки бюджету:
– на освіту – мільярд 355 мільйонів гривень;
– на охорону здоров’я – 613,5 мільйонів;
– на соціальний захист та соціальне забезпечення – 558 мільйонів;
– на соціальні програми у сфері молодіжної політики – 19 мільйонів гривень;
– на програми щодо установ та заходів з питань дітей та їхнього соціального захисту – 26 мільйонів гривень;
– на культуру та мистецтво – 203 мільйони гривень;
– на фізичну культуру та спорт – 192 мільйони гривень;
– на утримання обласної ради – 35,4 мільйона гривень;
– на реалізацію окремих обласних програм, з урахуванням коштів, передбачених за напрямами діяльності, – 698 мільйонів гривень.

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Як зазначила голова постійної комісії з питань бюджету облради Людмила Немикіна, 23 грудня на засіданні комісії запропонували додатково виділити на програму розвитку місцевого самоврядування в Харківській області на 2022-2024 роки мільйон 210 тисяч гривень, а на програму сприяння ефективного використання та збереження комунального майна на 2022-2024 – 132 тисячі. Ці пропозиції підтримали.

Нагадаємо, що на територіальну оборону Харківщини у 2023 році запланували 800 мільйонів гривень, проте не передбачили такої суми в обласному бюджеті. Тому фінансуватимуть її «за можливості».

Нагадаємо, що бюджет міста Харкова на 2023 рік було ухвалено ще 17 листопада. Доходи міської скарбнички запланували у розмірі 16,1 мільярда гривень, а видатки – 14,5 мільярдів.

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • Ви читали новину: «Бюджет Харківської області-2023 – понад 4,5 млрд грн: на що підуть гроші»; з категорії Економіка на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

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    • • Дата публікації матеріалу: 25 Грудня 2022 в 13:11;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бюджет Харківської області у 2023 році становитиме 4 мільярди 696 мільйонів гривень, з урахуванням міжбюджетних трансфертів із державної скарбниці.".