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В Харькове повторная тревога, начальник гарнизона предупреждает о пусках ракет

Общество 09:40   28.12.2022
Оксана Горун
В Харькове повторная тревога, начальник гарнизона предупреждает о пусках ракет

Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник призвал жителей города находиться в укрытиях.

«Находитесь в укрытиях! Повторные запуски вражеских ракет», — написал Мельник в telegram в 9:33.

Перед этим в городе повторно за утро прозвучала воздушная тревога — сразу после отбоя предыдущей.

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    • Напомним, около 9 утра в Харькове прозвучали взрывы. По информации главы ХОВА, ракетный удар пришелся по Слободскому району.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 28 декабря 2022 в 09:40;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник призвал жителей города находиться в укрытиях".