В Харькове повторная тревога, начальник гарнизона предупреждает о пусках ракет
Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник призвал жителей города находиться в укрытиях.
«Находитесь в укрытиях! Повторные запуски вражеских ракет», — написал Мельник в telegram в 9:33.
Перед этим в городе повторно за утро прозвучала воздушная тревога — сразу после отбоя предыдущей.
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Напомним, около 9 утра в Харькове прозвучали взрывы. По информации главы ХОВА, ракетный удар пришелся по Слободскому району.
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- • Дата публикации материала: 28 декабря 2022 в 09:40;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник призвал жителей города находиться в укрытиях".