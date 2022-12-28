В Харькове повторная тревога, начальник гарнизона предупреждает о пусках ракет

Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник призвал жителей города находиться в укрытиях.

«Находитесь в укрытиях! Повторные запуски вражеских ракет», — написал Мельник в telegram в 9:33.

Перед этим в городе повторно за утро прозвучала воздушная тревога — сразу после отбоя предыдущей.

Напомним, около 9 утра в Харькове прозвучали взрывы. По информации главы ХОВА, ракетный удар пришелся по Слободскому району.