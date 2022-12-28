У Харкові повторна тривога, начальник гарнізону попереджає про пуски ракет
Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник закликав мешканців міста перебувати в укриттях.
“Знаходьтеся в укриттях! Повторні запуски ворожих ракет”, – написав Мельник у Телеграмі о 9:33.
Перед цим у місті повторно за ранок пролунала повітряна тривога – одразу після відбою попередньої.
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Нагадаємо, близько 9 ранку в Харкові пролунали вибухи. За інформацією голови ХОВА, ракетний удар припав по Слобідському району.
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Грудня 2022 в 09:40;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник закликав мешканців міста перебувати в укриттях".