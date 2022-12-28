У Харкові повторна тривога, начальник гарнізону попереджає про пуски ракет

Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник закликав мешканців міста перебувати в укриттях.

“Знаходьтеся в укриттях! Повторні запуски ворожих ракет”, – написав Мельник у Телеграмі о 9:33.

Перед цим у місті повторно за ранок пролунала повітряна тривога – одразу після відбою попередньої.

Нагадаємо, близько 9 ранку в Харкові пролунали вибухи. За інформацією голови ХОВА, ракетний удар припав по Слобідському району.