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У Харкові повторна тривога, начальник гарнізону попереджає про пуски ракет

Суспільство 09:40   28.12.2022
Оксана Горун
У Харкові повторна тривога, начальник гарнізону попереджає про пуски ракет

Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник закликав мешканців міста перебувати в укриттях.

“Знаходьтеся в укриттях! Повторні запуски ворожих ракет”, – написав Мельник у Телеграмі о 9:33.

Перед цим у місті повторно за ранок пролунала повітряна тривога – одразу після відбою попередньої.

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    • Нагадаємо, близько 9 ранку в Харкові пролунали вибухи. За інформацією голови ХОВА, ракетний удар припав по Слобідському району.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 28 Грудня 2022 в 09:40;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник закликав мешканців міста перебувати в укриттях".