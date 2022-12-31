Харьковчане провожают 2022 год в метро: концерт и поздравление Терехова (фото)

На станции метро «Университет» проходят мероприятия, посвященные празднованию Нового года.

Горожане уже посмотрели сказку «Белая колдунья Лединелла», также присутствующих поздравил мэр Игорь Терехов. В 18:00 на станции начался концерт, в котором принимают участие харьковские артисты и музыкальная группа.

Фото — советник городского головы, спикер метрополитена Вячеслав Хитрин

Видео: Павел Пахоменко/Twitter

Напомним, что концерт продлится до 20:30, а комендантский час как всегда начнется в 23:00. То есть, встретить 2023 год в подземке не удастся. Метро 31 декабря работает как обычно, до 21:30. После указанного времени станция «Университет» будет закрыта для обслуживания. 1 января поезда будут перевозить пассажиров с 5:30 до 21:30.