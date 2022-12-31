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Харків’яни проводжають 2022 рік у метро: концерт і привітання Терехова (фото)

Суспільство 19:16   31.12.2022
Олена Нагорна
Харків’яни проводжають 2022 рік у метро: концерт і привітання Терехова (фото)

На станції метро “Університет” тривають заходи, присвячені святкуванню Нового року.

Містяни вже подивилися казку “Біла чаклунка Ледінелла”, також присутніх привітав мер Ігор Терехов. О 18:00 на станції розпочався концерт, у якому беруть участь харківські артисти та музичний гурт.

Фото: радник міського голови, речник метрополітену В’ячеслав Хитрін

Відео: Павло Пахоменко/Twitter

Нагадаємо, що концерт триватиме до 20:30, а комендантська година як завжди розпочнеться о 23:00. Тобто зустріти 2023 рік у підземці не вдасться. Метро 31 грудня працює як завжди, до 21:30. Після вказаного часу станцію “Університет” буде закрито для обслуговування. 1 січня поїзди перевозитимуть пасажирів із 5:30 до 21:30.

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 31 Грудня 2022 в 19:16;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На станції метро “Університет” тривають заходи, присвячені святкуванню Нового року.".