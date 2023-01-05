На Харьковщине заработала больница, которая не принимала пациентов 9 месяцев

В Балаклее возобновила работу разрушенная оккупантами многопрофильная больница, которая не принимала пациентов 9 месяцев, сообщили в ХОВА.

До начала полномасштабной войны в Балаклейской клинической многопрофильной больнице интенсивного лечения работали 614 человек.

Здесь круглосуточно оказывали специализированную высококвалифицированную медицинскую помощь населению.

Во время оккупации города больница получила значительные повреждения: были разрушены внешние и внутренние стены, двери, окна, кровля и переходы между корпусами. После освобождения Балаклеи уже в октябре начали восстанавливать многопрофильную больницу.

Сегодня в больницу уже пришли первые пациенты. В медучреждении заработало терапевтическое, хирургическое, неврологическое, инфекционное, акушерско-гинекологическое отделение, а также отделение анестезиологии и интенсивной терапии.

Восстановление больницы происходит за средства из резервного фонда государственного бюджета для ликвидации последствий боевых действий в Харьковской области, а также из областного бюджета, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.



«Частно для этого медучреждения получили оборудование от Минздрава. По соответствующим программам также установим здесь КТ. Из областного бюджета на медицинское оборудование направили уже около 20 млн грн. В общем, работы еще продолжаются, поэтому назвать точную цифру, сколько будет потрачено на восстановление, можно будет позже», – сказал глава области.

Кроме повреждений из-за обстрелов оккупанты также нанесли ущерб, ограбив медучреждение. Часть оборудования из этой больницы обнаружили в Купянске.

Сейчас в Балаклее находится около 16 тысяч граждан, люди постепенно возвращаются назад. Именно поэтому важно обеспечить им доступ к качественным медицинским услугам.

Директор Балаклейской клинической многопрофильной больницы интенсивного лечения Марина Руденко рассказала, что им удалось вернуть уже более 60% всех работников и, в частности, 70% врачей.

По словам Олега Синегубова, примерно 300 медучреждений Харьковщины пострадали из-за действий оккупантов. Это заведения разного уровня: от амбулаторий до районных и областных больниц.

ХОВА вместе с Офисом первой леди и с международными партнерами разрабатывают проект восстановления Центральной городской больницы Песчанской Богоматери в Изюме, сообщил Синегубов.